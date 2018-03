São Paulo avança na Copinha e anima torcida: o campeão voltou!

O São Paulo avançou à semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira. Depois de empatar por 2 a 2 no tempo normal com o Vitória, a equipe tricolor venceu nos pênaltis por 4 a 3, em partida disputada no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

+ Atacante colombiano faz homenagem para Corinthians e Bahia; veja

+ Jogador do Flamengo tenta comemorar gol e se esborracha no chão; assista

+ Ronaldinho publica carta emocionante de despedida no Instagram; leia

O triunfo foi motivo de comemoração para a torcida, que aguarda o vencedor das quartas de final entre Santos e Internacional para saber quem o time irá enfrentar na próxima fase.

Veja a repercussão:

O campeão voltou! — Lucas Scofield (@LucasScofield2) 18 de janeiro de 2018

VAMOOOS SER CAMPEÃO — Victória (@navictoriaa) 18 de janeiro de 2018

São Paulo classificado! — Daniel Perrone ? (@danielperrone) 18 de janeiro de 2018

MADE IN COTIA. o ano começou bem pro @SaoPauloFC estamos na semifinal. — Cássia Bisi ???? (@Cassia_Bisi) 18 de janeiro de 2018

Que venha as semi! #MadeInCotia do Jardine é o melhor do @SaoPauloFC nos ultimos anos. Parabéns @_Hj08 , Toró, Lizeiro e o goleiro Junior e o preparador de goleiro Carlos. Sensacional — Juliano Elias (@filosofomiro) 18 de janeiro de 2018

SE NÃO É SOFRIDO, NÃO É SÃO PAULO! KKK — Nação Soberana (@Tti_Spfc_) 18 de janeiro de 2018