São Paulo comemora invencibilidade contra o Palmeiras 'dançando valsa'

A rivalidade entre São Paulo e Palmeiras é uma das maiores no Brasil. Os dois clubes, que são separados por apenas um muro em seus centros de treinamento, não cansam de trocar provocações. Dessa vez, quem saiu "por cima" foi o time do Morumbi, que venceu o clássico do último sábado e ostenta uma invencibilidade de 15 anos contra o rival dentro de seu estádio.

E como é o jeito certo de se comemorar 15 anos? Com uma boa valsa, não é mesmo? Pois foi exatamente isso o que o São Paulo fez, divulgando um vídeo com os gols de Lucas Pratto e Luiz Araújo com "a única trilha sonora possível", levando seus torcedores à loucura e enfurecendo os rivais.

Reveja os gols de @prattolucas12 e @l.araujo31 com a única trilha sonora possível! #15anos #SoltaAValsa #IssoÉSãoPaulo Uma publicação compartilhada por São Paulo FC (@saopaulofc) em Mai 28, 2017 às 7:21 PDT

Apesar da vitória de sábado, o São Paulo não possui mitos motivos para comemorar, já que, apenas nesta temporada, já acumula três eliminações. Especificamente contra o Palmeiras, o retrospecto também não é dos melhores, já que o time do Morumbi nunca venceu um jogo no Allianz Parque, novo estádio do rival.