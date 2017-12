São Paulo é eliminado e polêmica do fair play volta a repercutir nas redes sociais

O São Paulo tinha a difícil missão de reverter a derrota sofrida por 2 a 0 no Morumbi na primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista. Mas quem abriu o placar no jogo deste domingo foi o Corinthians, com gol do atacante Jô. O tricolor ainda marcou um gol com o atacante Lucas Pratto, mas foi eliminado da competição.

O gol do Corinthians causou polêmica já que o camisa 7 estava impedido. Através das redes sociais, torcedores fizerem questão de relembrar lance do primeiro jogo em que Rodrigo Caio avisou o árbitro da partida que Jô não tinha pisado no goleiro Renan. O fair play fez com que o atacante do Corinthians não levasse o terceiro cartão amarelo e pudesse enfrentar o São Paulo, na Arena Corinthians. A atitude de Rodrigo Caio dividiu opiniões, alguns defenderam o zagueiro, outros criticaram, entre eles o próprio técnico do tricolor Rogério Ceni.

O gol de Jô e a classificação do Corinthians fez com que o famoso fair play voltasse a repercutir nas redes sociais neste domingo, ficando entre os assuntos mais comentados do Twitter.

A imagem de Jô fazendo gol impedido, atacante rebateu Maicon e afirmou que Corinthians teria Fair Play igual ao de Rodrigo Caio. Pois é... pic.twitter.com/xg9d9rArpL — TRI! CÔ! VÔ! (@tricovo) 23 de abril de 2017

não estava impedido, o rodrigo caio tava dando condições essa vai pro zap pic.twitter.com/HlmpqD7KYo — Pablo Macedo (@ohumorwrestling) 23 de abril de 2017

No intervalo a torcida cantou: "Doutor eu não me engano, Rodrigo Caio é corinthiano" Torcida foda — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) 23 de abril de 2017

Rodrigo Caio espirrou em campo e pediu desculpas para a torcida — desimpedidos (@desimpedidos) 23 de abril de 2017

Goooooooooooooooool do Jogba — desimpedidos (@desimpedidos) 23 de abril de 2017

Gol do Jô impedido. Vão ficar falando de Rodrigo Caio até o natal. — Canelada (@Canelada_FC) 23 de abril de 2017

Imagina o que o Rodrigo Caio está ouvindo agora no vestiário... — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 23 de abril de 2017