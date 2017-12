São Paulo e Orlando City homenageiam Kaká após aposentadoria do ídolo

Kaká anunciou neste domingo sua aposentadoria como jogador profissional de futebol. O meia de 35 anos afirmou que pretende estudar para continuar trabalhando nos bastidores do esporte como gestor.

Logo após o anúncio, começaram a se espalhar pelas redes sociais as homenagens ao jogador. O São Paulo, clube que o revelou, agradeceu e deixou as portas abertas ao agora ex-jogador, mas eterno ídolo do clube.

Quando param de jogar, ídolos não se aposentam, entram pra história. Mais que gols e títulos, o que fica é o legado de dedicação, profissionalismo e carinho. Obrigado por ter feito parte de momentos tão especiais. As portas da sua casa estarão sempre abertas, @KAKA #ObrigadoKaka pic.twitter.com/tsXUrMQZ5B — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 17 de dezembro de 2017

Seu último clube como profissional, o Orlando City publicou vídeos e mensagens, uma delas escrita pelo próprio CEO da equipe, Alex Leitão.

"Então, meu amigo, agora é oficial. Que linda carreira, quantas alegrias, quantas pessoas se inspiraram em você. Gostaria de agradecer muito pelo seu futebol, por nossos 17 anos de amizade e por se juntar a mim em Orlando. Desejo-lhe o melhor nesta nova fase, conte sempre comigo", escreveu Leitão.

A look back at a Lion and a legend. #ForeverALion pic.twitter.com/BHkVfE3TbG — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) 17 de dezembro de 2017

A namorada do jogador, a modelo Carol Dias também deixou sua mensagem de apoio. "Hoje fecha esse ciclo vitorioso, digno de muita emoção e orgulho. Parabéns por ser íntegro e perseverante! Tudo valeu a pena!", escreveu em um stories no Instagram, no qual Kaká aparece com a camisa da seleção brasileira.