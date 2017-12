'São Paulo, fica esperto comigo', diz Neto após veto a seu programa no Morumbi

Após o veto a apresentar seu programa Baita Amigos no Estádio do Morumbi, por causa de reclamações de torcedores e conselheiros do São Paulo, o ex-jogador e apresentador Neto resolveu responder. Demonstrando irritação, ele resolveu detonar o clube e disse acreditar que a equipe cai para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro deste ano.

Foi a diretoria do São Paulo que resolveu vetar a apresentação do programa, que continuaria a ser feito em um camarote no Morumbi, por causa das críticas do apresentador contra o clube. O Baita Amigos vai ao ar no canal fechado BandSports e era realizado no estádio do Tricolor.

"São Paulo, fica esperto comigo", disse Neto em seu programa Os Donos da Bola, na Band, nesta quarta-feira, antes de uma matéria sobre o São Paulo ir ao ar. "Depois, não adianta pedir ajuda. A hora que pedir ajuda, eu piso, igual barata", disparou Neto, em outro trecho do programa.

Ele afirmou que ninguém do São Paulo entrou em contato com ele para falar do assunto. "Diga-se de passagem, nenhum dirigente do São Paulo entrou em contato com a gente, muito menos assessoria, porque vocês só entram em contato quando vocês estão perdendo, não vocês, a maioria", afirmou. "Agora, assessor que não ligue pra mim, e se encontrar comigo, vai para o outro lado, para outra rua, não vai para o mesmo caminho, senão atropelo", detonou.

Em seguida, em uma discussão sobre a má fase do Tricolor para escapar do rebaixamento e a péssima campanha no Campeonato Brasileiro deste ano, Neto resolveu voltar à carga contra o clube, dizendo "eu acho que vai cair" e dando a entender que conhece alguns "podres" dos bastidores.

"Eu sei coisas do São Paulo do arco da velha, então agora vou vomitar tudo, porque não sou baú", afirmou, emendando: "quiseram tirar as pessoas que eram vencedoras do São Paulo e colocar outros vencedores. E só entrou perdedor, pé de rato, zé ruela”, continuou, em referência aos antigos preparadores físicos da equipe. "Desculpa, o que fizeram com Milton Cruz, com Pintado e Rogério Ceni, o São Paulo nunca fez. Três campeões do mundo, e o resultado é esse que vocês estão vendo. E time grande cai, hein? Fica esperto este ano".

AMEAÇAS

Um dos donos do camarote Unyco, que fica no Estádio do Morumbi, e onde a atração de Neto era feita, confirmou que sofreu ameaças por causa da presença de Neto e seu programa. Marcelo Izar Neves, no entanto, não descartou a volta da atração ao local, segundo o UOL Esportes.

"Infelizmente, estamos em país em que intolerância existe em todos sentidos. Estamos em país com nível social e intelectual cada vez piores. O torcedor leva para outro lado", afirmou, dizendo que as ameaças teriam partido de torcidas organizadas e "não foram feitas de maneira acintosa". Ele reforçou que o espaço é um "camarote corporativo" e que por isso pode ser alugado a qualquer interessado, assim como a Band, que vinha gravando ali o programa de Neto. "A Band é que escolheu colocar o Neto, o São Paulo não tem que dar aval nenhum", frisou.