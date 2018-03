São Paulo garante classificação e goleiro do São Caetano vira piada nas redes

O time do São Paulo aproveitou as chances que teve para vencer o São Caetano por 2 a 0 nesta terça-feira, no Morumbi, e se garantir nas semifinais do Campeonato Paulista.

Tréllez e Diego Souza marcaram os gols da partida, mas quem pensa que os jogadores foram o destaque, estão enganados. Nas redes sociais as torcidas enfatizaram a falha do goleiro Paes, que originou o gol marcado por Tréllez. No lance, Paes demorou para tirar a bola da área e o jogador tricolor aproveitou a sobra para marcar o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo.

"O goleiro do São Caetano fez mais pelo São Paulo no ano que todo elenco do time", "Nada mais justo que o São Paulo fornecer Arroz Urbano e Guaraná Poty para o goleiro do São Caetano para o resto da vida", "O São Paulo ganhou reforçado pelo pobre do Paes", escrevem.

Para garantir a vitória do São Paulo, aos 39 minutos Lucas Fernandes cruzou pela esquerda para Diego Souza, desmarcado, ampliar e fechar o placar que deu a classificação para os mandantes. Para saber todos os lances da partida clique aqui.

Veja a repercussão:

Nada mais justo que o São Paulo fornecer Arroz Urbano e Guaraná Poty para o goleiro do São Caetano para o resto da vida — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 21 de março de 2018

Paes? Esse goleiro do São Caetano foi uma guerra de nervos para o Azulão. O São Paulo ganhou reforçado pelo pobre do Paes. Azar de goleiro! — Milton Neves (@Miltonneves) 21 de março de 2018

Na falha do goleiro, Tréllez marcou. São Paulo 1x0 São Caetano. pic.twitter.com/qdxwYSLvJw — SPFC MAIS! (@spfc_mais) 21 de março de 2018

Goleiro do São Caetano: melhor jogador do São Paulo — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 21 de março de 2018

jogo decisivo, São Caetano com vantagem, ai o goleiro faz isso aqui pic.twitter.com/uXU0rVWq8C — SÉRIE A (@_SerieA__2018) 21 de março de 2018

ESSE GOLEIRO DO SÃO CAETANO VAI GANHAR BICHO — Silvio Luiz (@silvioluiz) 21 de março de 2018

entrega mais um ai goleiro do são caetano — dereck (@swberano) 21 de março de 2018

Goleiro do São Caetano entregou a paçoca. — Cartola FC Dicas (@_CartolaFCDicas) 21 de março de 2018

Discordo Luiz, foi o goleiro do Sao caetano o craque da partida. Colocou o SP na semi. — Augusto D. Vecchia (@GuhDV) 21 de março de 2018

Obrigado ao goleiro do São Caetano e tbm ao esforço do Trellez!! Diego Showza — Vinicius Gomes (@ViniciusGomesPI) 21 de março de 2018