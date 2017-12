São Paulo leiloa camisa em homenagem à Chape para doar dinheiro às famílias

O São Paulo está leiloando as camisas usadas pelos jogadores na goleada por 5 a 0 sobre o Santa Cruz, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O valor arrecadado será doado para as famílias das vítimas do acidente aéreo com o avião da Chapecoense.

Na partida contra os pernambucanos, o Tricolor entrou em campo vestindo preto e verde, com o símbolo da Chapecoense. Na parte frontal da camisa foi escrito a frase #FORÇACHAPE, e nas costas gravaram os nomes das vítimas. No total são 46 camisas no leilão. O lote está disponível até 13h do dia 22 de dezembro neste link.