São Paulo perde para o Corinthians e Sidão vira alvo da torcida tricolor

O Corinthians fez a lição de casa e derrotou o São Paulo por 2 a 1 neste sábado, no Pacaembu, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O resultado, é claro, desanimou a torcida tricolor, que colocou a culpa no goleiro Sidão.

Entre os comentários, os são-paulinos afirmam que Sidão não tem espaço na equipe titular e pedem para que ele fique no banco de reservas. O Fera separou as principais reclamações da torcida nas redes sociais.

Veja a repercussão:

sidão é gente boa, no banco. — lxcas (@spfclucas_) 27 de janeiro de 2018

Olha... Sidão não tem condições... o cara espalma uma cobrança dessas pra frente e pra baixo... terrível. — Bandana (@falabandana) 27 de janeiro de 2018

Lugar do Sidão é no banco — João Vitor (@Joaaov_SPFC) 27 de janeiro de 2018

Existem alguns lances que na boleiragem se diz: "fulano não teve base". Aquela espalmada do Sidão a meia altura pro centro da área é um desses. — Milt?n Jr. ??? (@jogopegado) 27 de janeiro de 2018

Mano, sinceramente? Chega de Sidão Chega de Edimar Chega de Brenner de ponta, o mlk é ATACANTE (e dos bons!) Chega dessa formação que não dá certo desde o ano passado Chega do Dorival — Igor (@igornrcs) 27 de janeiro de 2018

Eu não confio no Sidão — Emerson ????? (@emersonchip) 27 de janeiro de 2018

Sidao: não sei pq fica plantado nas jogadas de bolas alçadas na área. Não sabe organizar os seus zagueiros nas jogadas de bola parada... — #VoltaCalleri #ForaLeco (@JasonFacadaSPFC) 27 de janeiro de 2018

Sidão é aquele caso de jogador simpático que você torce até o fim para que vá bem. Mas um goleiro que espalma pra frente em pleno clássico, não tem simpatia que perdoe — Gabriela Vaz (@gabrielagvaz) 27 de janeiro de 2018

CANSEI DE DORIVAL CANSEI DE EDIMAR CANSEI DE SIDÃO — Iludida (@SpfcIza) 27 de janeiro de 2018

Sidão é um ótimo goleiro no banco — raphaela (@saopawlo) 27 de janeiro de 2018

Sidão ta falhando nesse jogo viu? Tem que se acalmar... — CENTRAL SPFC! (@Central_SPFC_) 27 de janeiro de 2018

Sidão é segurança 0. 10 milhões no Jean pra que???? — ATÉ O FIM ???? (@JuntosPeloSPFC) 27 de janeiro de 2018

Meu Deus esse Sidão é uma parede toda bola ele rebate Esse Shaylon tá pior que cego em em tiroteio não sabe pra aonde vai O Anderson Martins meu Deus esse é um lixo não consegui marca ninguém — TRICOZASO ????? (@TRICOZASO) 27 de janeiro de 2018