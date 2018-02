São Paulo perde para o Ituano e torcida não perdoa nas redes sociais

O São Paulo perdeu a segunda partida seguida Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, o time de Dorival Júnior foi derrotado pelo Ituano por 2 a 1, fora de casa.

Para aumentar ainda mais a revolta da torcida tricolor, Cueva perdeu um pênalti no último minuto da partida, desperdiçando a chance do empate. Confira todos os lances do jogo clicando aqui.

O resultado, é claro, gerou inúmeras críticas por parte da torcida do São Paulo e aumentou a pressão pela saída do comentante de equipe. Já os rivais do tricolor, aproveitaram o momento para fazer piadas nas redes sociais.

"São Paulo acabando com o meu emocional", "São Paulo machuca mais que terminar um namoro, parabéns aos envolvidos", "Estou rindo para não chorar", escreveram alguns dos internautas.

Veja a repercussão:

SÃO PAULO PERDEU UM PÊNALTI AOS 49 DO SEGUNDO TEMPO HAHAHAAHAHHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAAHHAJAHAHHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHHAHHAHAJAHAHAJAHAHJAHAJAJAHJAH Eu tô rindo pra não chorar — Bruno Godoi (@brunoavgodoi) 22 de fevereiro de 2018

O time que quiser ter sua primeira vitória, é só jogar contra o são paulo ... que faaaaaaaaase — Brenda Emilia (@Emilia_Bre) 22 de fevereiro de 2018

São Paulo machuca mais que terminar um namoro, parabéns aos envolvidos. — Bonini ???? (@viniciuszzzzz) 22 de fevereiro de 2018

Será se vão esperar o São Paulo levar uma puta de uma lavada dos peppas pra finalmente demitirem o Dorival??? — Bruna ???? (@spfcdepressiva) 22 de fevereiro de 2018

Coletiva pós jogo do São Paulo. pic.twitter.com/9WNv92YIcy — Bricião (@Fabrici0Luiz) 22 de fevereiro de 2018

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk para o São Paulo ?????? eu acho pouco kkkk — JUNIOR LARY (@juniorlaryjr) 22 de fevereiro de 2018

São Paulo acabando com o meu emocional ?? — Ana Caroline (@anacaroline_sd) 22 de fevereiro de 2018

se eu envelhecesse por me estressar cada vez q o São Paulo perde eu era a pessoa mais velha do mundo — camilla (@ichmilla) 22 de fevereiro de 2018