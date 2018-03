São Paulo perde para o São Bento, revolta a torcida e anima os rivais

A estreia no Campeonato Paulista não rendeu o que o torcedor do São Paulo esperava. Nesta quarta-feira, o tricolor foi derrotado pelo São Bento por 2 a 0, em partida disputada em Sorocaba.

O resultado revoltou a torcida do São Paulo e animou os rivais. Ainda no estádio, o time precisou ouvir um "olé" dos torcedores do São Bento.

Apresentar um time alternativo e cheio de jovens atletas não foi o suficiente para acalmar os são-paulinos. Nas redes sociais, a manifestação foi tão grande que o São Bento entrou nos tópicos mais comentados do Twitter.

Veja a repercussão:

Torcida do São Bento gritando Olé agora contra o São Paulo — Diário de torcedor (@tweettorcidas) 17 de janeiro de 2018

E tem torcedor satisfeito, "Mais esse é o time C do São Paulo". Poderia ser o time X do São Paulo, é inadimissivel perder para o São Bento. — Guilherme (@GuiSales__) 17 de janeiro de 2018

“O ano do São Paulo será bem diferente do que em 2017” “Contratamos bem” “Diego Souza vem aí” “Raí e Ricardo Rocha juntos” São Bento 2 x 0 São Paulo — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 18 de janeiro de 2018

Olha esse gol marcado pelo São Bento em cobrança de falta ENSAIADA. Bem legal! São Bento 2x0 São Paulopic.twitter.com/8Ft6yGE8nm — Guia do Futebol (@OGuiadoFutebol) 17 de janeiro de 2018

Acabou, SÃO BENTO 2X0 SÃO PAULO. pic.twitter.com/IOjM2S2jBO — Chora Valdivia (@CHORAVALDIVIA) 17 de janeiro de 2018

São Bento 2x0 Bambis pic.twitter.com/cowErz9131 — VIVO CORINTHIANS (@LiderSCCP) 17 de janeiro de 2018

Atuação do São Paulo foi ridícula e a derrota para o São Bento, merecida. — José Calil (@calilcomc) 17 de janeiro de 2018

Não concordo em achar a derrota para o São Bento como normal, mesmo com time alternativo, o Dorival foi claro que usaria uma equipe 'diferente' justamente para começar bem... — spfc24horas.com.br (@SPFC24Horas_) 17 de janeiro de 2018

1º jogo de 2017: 4x2 Audax 1º jogo de 2018: 2x0 São Bento Evoluímos. Só não vê quem não quer — SPFC DA DECEPÇÃO (@SPFCDaDecepcao) 17 de janeiro de 2018

Enquanto a quarta força tá ganhando fácil do Linense na estreia, o São Paulo tomando dois do todo poderoso São Bento. Ah, futebol. — Elaine Masson (@ElaineMasson) 17 de janeiro de 2018

Não quero saber se é o time reserva do reserva ou se é o sub 17 jogando aí. ESTÁ NO PROFISSIONAL TEM QUE GANHAR DO SÃO BENTO — Leo Bueno (@buenospfc) 17 de janeiro de 2018

Tendo que ouvir “Nosso freguês voltou” da torcida do São Bento... do SÃO BENTO! Como diria uma certa organizada, obrigado Leco! — Gabriel Volpi (@gabriellvolpi) 17 de janeiro de 2018

Eu perdi a paciência com o @SaoPauloFC em vez de pensar na torcida e dar uma vitória pra nós depois de 2017 inteiro o time nesse começo de 2018, leva 2 a 0 do são bento. — São Paulo FC (@ELSanPabloFC) 17 de janeiro de 2018

Até o time do São Bento tem jogadas ensaiadas e o spfc n kkkkkkkkk — Petros (@SilvioPolice) 17 de janeiro de 2018

Torcida do São Paulo “2018 sera diferente” Primeiro jogo do ano: Tomar olé e perder do São bento.... — Volta Hernanes (@MatheusDello95) 17 de janeiro de 2018

Mesmo sendo "base" não pode perder assim do São Bento, me perdoa! — ~× Menoita, Mari Rox (@marimenoita_) 17 de janeiro de 2018

Gol do São Bento, parabéns @SaoPauloFC, coloca a base inteira pra jogar. — São Paulo FC (@ELSanPabloFC) 17 de janeiro de 2018