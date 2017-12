São Paulo publica vídeo mostrando os bastidores da vitória sobre o Santos

O São Paulo publicou em seu canal oficial no YouTube um vídeo mostrando os bastidores do clássico deste sábado, no Pacaembu, contra o Santos - com a vitória por 2 a 1, a equipe se distanciou a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e ainda provocou a demissão do técnco do Santos, Levir Culpi.

O vídeo mostra momentos exclusivos da preleção feita pelo técnico Dorival Junior, a concentração nos vestiários. "É hora de virar essa tabela!", 'fecham' os jogadores, antes da partida.

Assista: