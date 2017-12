São Paulo repassa quase R$ 150 mil à Chape arrecadados em leilão de camisas

Em parceria com o site de leilões virtuais Superbid, o São Paulo leiloou as camisas pretas utilizadas pela equipe na última rodada do Campeonato Brasileiro. O clube arrecadou R$ 148 mil e irá doar dinheiro para os familiares das vítimas do voo da Chapecoense. As 46 camisas, comercializada por mais de R$ 3 mil cada, tinham escudos da Chapecoense e do São Paulo, além dos nomes dos jogadores mortos no acidente aéreo.

"Não poderíamos deixar de estender nossas mãos em um dos momentos mais tristes do futebol brasileiro. Temos convicção de que a Chapecoense irá se reerguer e que a arrecadação vinda desta parceria com a torcida são-paulina vai ajudar a retomada da vida das famílias das vítimas", disse o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.