São Paulo se reunirá com Calleri, mas vai dispensar Lugano, diz jornal

O São Paulo deve ter mudanças significativas em seu elenco para a sequência da temporada. Segundo Robson Morelli em seu blog no Estadão, o clube já abriu mão de contar com o zagueiro Lugano e sequer vai propor um novo vínculo com o uruguaio. Por outro lado, Calleri pode chegar.

Segundo fontes de dentro do clube em contato com o blog, o argentino, dispensado pelo West Ham recentemente, estará em São Paulo para tomar um café com o presidente Leco. Em princípio, trata-se apenas de uma visita de cortesia, mas existe a possibilidade de as partes encontrarem uma brecha para negociação. O atacante fez bastante sucesso no Morumbi no início de 2016, mas desde que se transferiu para o West Ham, da Inglaterra, não consegue render o mesmo futebol.

Ainda segundo o jornalista, Fernando Bob já é praticamente jogador do São Paulo. O volante, que pertence ao Internacional, mas joga atualmente na Ponte Preta, foi um dos melhores jogadores do Campeonato Paulista.