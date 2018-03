São Paulo será palco da 1ª seletiva nacional para o Pan-Americano Universitário

São Paulo será palco do JUBs Futebol, torneio de abertura da temporada de eventos do esporte universitário nacional. Entre os dias 25 e 31 de março, a competição acontecerá no Centro de Práticas Esportivas da USP e será a primeira seletiva nacional para o Pan-Americano Universitário, o FISU America Games.

Também sediado em São Paulo, o FISU America Games está marcado entre 19 e 29 de julho. A seletiva nacional segue os padrões das competições já realizadas pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário. "Há alguns anos, a CBDU abre mão de jogar por seleção para dar o direito de a instituição vencedora dos nossos campeonatos nacionais disputar os campeonatos a nível de américa do sul e do continente americano, estimulando ainda mais que elas participem das competições do calendário universitário brasileiro. Assim, o aluno-atleta pode vislumbrar a possibilidade de ser o campeão estadual, o campeão nacional e por fim disputar uma competição internacional, levando o nome da instituição", conta Luciano Cabral, presidente da CBDU.

Com entrada gratuita, os jogos terão início na segunda-feira (26) e a participação de 480 atletas, representando 19 equipes, de 10 estados. Entre os dias 26 a 28 de março ocorre a rodada de classificatórias, no dia 29 as quartas de final e nos dias 30 e 31 acontecem, respectivamente, as semifinais e final. Os campeões enfrentarão em julho rivais dos Estados Unidos, Canadá, Chile, Colômbia, Argentina, Costa Rica, Paraguai e outros países que fecham um grupo com 32 participantes.

Entre as novidades do JUBs está a inclusão de novas modalidades, como futebol de campo, lutas, futebol de 7, rugby 7 e jogos de praia. Além dos jogos de quadra, também acontecerá competições de natação, atletismo, judô, FIFA, League of Legends, JUBs acadêmico, natação e atletismo paradesportivos.