São Paulo triplica homenagens em portões do Morumbi para evitar briga

Ainda bem que não faltam ídolos na história do São Paulo. O time vai colocar em prática a ideia de nomear as entradas de arquibancada do Morumbi com os nomes de astros do passado. Para evitar polêmica entre dirigentes, conselheiros e torcedores, a comissão responsável pelo projeto optou por triplicar o número de homenagens.

+ Ex-jogador do Manchester United morre de câncer aos 36 anos

+ Neymar encara temperatura de -3ºC e publica foto inusitada nas redes; veja

+ Por causa da 'gozação' com memes, Di María procura ajuda psicológica

Cada um dos 12 acessos vai levar os nomes de três dos maiores ídolos em cada uma das 11 posições na história do clube, deixando uma outra entrada para receber os nomes de três técnicos.

Os nomes selecionados deverão ainda ser aprovados pelos conselhos Deliberativo e Consultivo do clube. A previsão é que o projeto seja colocado em prática em cerca de 90 dias.