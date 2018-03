São Paulo vence, quebra jejum e Corinthians vira piada; veja os memes

O São Paulo abriu vantagem na semifinal do Campeonato Paulista ao vencer o Corinthians por 1 a 0 neste domingo, no Morumbi. Agora, a equipe tricolor joga por um empate na quarta-feira, em Itaquera.

O resultado quebrou o jejum de vitórias do São Paulo em clássicos na temporada e voltou a dar confiança para o seu torcedor. Que, por sua vez, fez a festa nas redes sociais depois do gol de Nenê aos 47 minutos do primeiro tempo.

Para saber todos os detalhes do clássico clique aqui. Veja os melhores memes:

São Paulo 1-0 Corinthians pic.twitter.com/1RuhlGvIBY — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) 25 de março de 2018

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkorinthians conseguiu perder um clássico pro São Paulo. — Futebol Zueira (@FUTEZUElRA) 25 de março de 2018

São Paulo joga: futebol Corinthians: vôlei — desimpedidos (@desimpedidos) 25 de março de 2018

GOOOOL DO SÃO PAULO! Corinthians entrega a bola pro gol mas também não fez nada o primeiro tempo inteiro... — desimpedidos (@desimpedidos) 25 de março de 2018

O clássico paulista foi tão ruim que eu estava torcendo para começar logo o Faustão com o dingdong — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 25 de março de 2018