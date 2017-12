São Paulo vira chacota na web após mais uma queda: 'Pode pedir música'

Depois de ser eliminado na Copa do Brasil pelo Cruzeiro e no Campeonato Paulista para o Corinthians, o São Paulo voltou a decepcionar sua torcida ao cair, dentro de casa, para o desconhecido Defensa y Justicia, na Copa Sul-Americana. Após o novo vexame, o terceiro dos comandados de Rogério Ceni apenas na atual temporada, os torcedores rivais não perdoaram.

Confira as melhores reações nas redes sociais:

O São Paulo ficou todo esse tempo só treinando para tomar gol em casa do poderoso Defensa y Justicia? pic.twitter.com/pHsGoeOaDL — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 12 de maio de 2017

Confirmado. Um dos maiores vexames da história do São Paulo se consome no Morumbi, com o maior ídolo à beira do gramado. #trMORUMBI — Marcio Porto (@marcio_porto_) 12 de maio de 2017