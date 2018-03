São Paulo x Corinthians registra maior Ibope nos últimos 12 anos

O clássico entre São Paulo e Corinthians, no último domingo, rendeu a maior audiência nos últimos 12 anos da TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do estadual, em jogos válidos pelo Campeonato Paulista.

De acordo com dados do Ibope, o clássico registrou 29,1 pontos de audiência na Grande São Paulo. O melhor índice em jogos válidos pelo Paulistão anteriormente tinha sido no dia 9 de abril de 2006, quando o Santos foi campeão sobre o São Paulo e chegou a marca de 29,9 pontos de audiência.

Algo que ajudou a subir a marca, além do fato do jogo ter sido disputado por dois times de grandes torcidas, é que desde o ano passado, a TV Globo tem exclusividade na transmissão do campeonato. Anteriormente, a TV Bandeirantes também exibia os jogos e acaba dividindo parte da audiência

O segundo jogo será realizado nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians. Como perdeu o primeiro jogo, o Corinthians precisa vencer por dois gols de diferença. Se superar o São Paulo por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.