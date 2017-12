Sasha responde provocação de Luan: 'Devo ter pego alguma namoradinha dele'

Após a conquista da Libertadores, Luan voltou a cutucar Eduardo Sasha, que não deixou barato. Nesta quinta, o atacante do Internacional usou sua conta no Instagram para responder o gremista.

“Sobre a declaração de ontem? Só posso ter pego alguma namoradinha dele. O cara não me esquece. Vou mandar fazer um quadro e entregar para ele. Aí quando lembrar de mim é só olhar a foto. Mas não confunde, eu gosto de mulher”, ironizou.

Tudo começou no ano passado, quando o Internacional ganhou o título gaúcho. Sasha festejou com uma valsa, a "dança dos 15 anos", referindo-se ao tempo em que o Grêmio estava sem conquistar títulos nacionais. "Aqui não é Grêmio", disse o atacante colorado.

Ao ser pentacampeão da Copa do Brasil no fim de 2016, Luan rebateu e após o título da Libertadores voltou a xingar o rival. "Papai voltou e está aqui. Papai é campeão da América. Grêmio campeão. E o Sasha é c.... E continua um c...!"

Sasha criticou a maneira como Luan resolveu comemorar o título da Libertadores. "Pior que não saber perder é não saber ganhar!" completou Sasha.