Saudades? Neymar aparece em Barcelona para visitar os ex-companheiros

Neymar apareceu em Barcelona - e em sua ex-equipe - para visitar os antigos companheiros neste fim de semana, mostrou o próprio Barça em seu Instagram oficial.

Alguns seguidores não gostaram e postaram respostas do tipo: "mas o que ele está fazendo aqui?" e "sem-vergonha, saiu pela porta dos fundos". Já outros apelaram ao brasileiro para que volte.

De folga no PSG, o brasileiro partiu para a cidade onde morava, onde passou o fim de semana com o filho Davi Lucca. Na manhã deste domingo, ele apareceu no clube catalão para dar um abraço aos ex-companheiros.

Nas redes sociais, o Barça publicou imagens de Neymar ao lado dos ex-colegas, no centro de treinamento do clube:

Neymar também postou fotos em seu Instagram, ao lado de Messi, Suárez e do filho. "Assim eram os nossos dias. Eu contando as notícias. Messi e Suárez, fico feliz em vê-los, irmãos", legendou o craque.

Sem Neymar, suspenso, o PSG venceu o Nice por 3 a 0, na última sexta-feira, pelo Campeonato Francês. O brasileiro volta a campo na terça, contra o Anderlecht, pela Liga dos Campeões.