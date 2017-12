SBT vai exibir especiais de fim de ano e amigo secreto com Neymar

O Instituto Neymar e o SBT acertaram um contrato para levar ao ar, neste fim de ano, dois programas especiais com a participação do craque do PSG e da seleção brasileira. Ambas as produções serão realizadas pela fundação do jogador brasileiro.

No próximo dia 19 de dezembro, uma terça-feira, à noite, o SBT vai exibir o especial "Neymar entre Amigos". O jogador vai comandar uma brincadeira de amigo secreto com outros colegas do futebol, em gravações já realizadas em vários locais - como Barcelona, Sevilha, Liverpool, Paris, Rio de Janeiro, São Paulo e Santos.

Participarão da brincadeira, entre outros jogadores, Messi, Suárez, Paulo Henrique Ganso, Marquinhos e Philippe Coutinho. Em meio ao especial, serão exibidas imagens de ações sociais do Instituto Neymar em todo o mundo, como contribuição ao espírito natalino.

Já na antevéspera de Natal, dia 23, vai ao ar um programa chamado "Feliz Natal Brasil - Believe". Ele será gravado no próximo dia 19 no Allianz Parque, com a participação de vários artistas - estarão presentes Claudia Leitte, Anitta, Thiaguinho, Alexandre Pires e Larissa Manoela, entre outros.

O evento também será organizado pelo Instituto Neymar, que deverá marcar presença nos shows.