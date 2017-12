Scarpa faz golaço do meio-campo, e zagueiro do São Bento também, mas contra

A quarta-feira de futebol ficou marcada por dois "gols que Pelé não fez", em chutes próximos à linha do meio-campo. Um deles, no entanto, acredito que o Rei do Futebol não queria mesmo ter feito, já que, por incrível que pareça, foi contra.

No clássico entre Ituano e São Bento, o zagueiro beneditino João Paulo tentou recuar uma bola do metade do campo para o goleiro Rodrigo Viana. Porém, o defensor colocou muita força na bola, encobrindo o companheiro e confirmando o único gol da partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Ao final do jogo, o defensor assumiu o erro. "Falha minha, não tem o que falar. Errei, não tem o que fica falando", declarou ao SporTV.

Sem somar pontos ainda na competição, o São Bento, do Grupo C, é o lanterna geral do Paulistão. Já o Ituano lidera o Grupo C e tem a segunda melhor campanha do Estadual, com 7 pontos.

O Ituano venceu o São Bento por 1 a 0, graças a este improvável gol contra de João Paulo (via @papodebola) pic.twitter.com/SMsbD7wtKU — Emanuel Colombari (@ecolombari) 15 de fevereiro de 2017

PRÊMIO PUSKAS

Se João Paulo foi bastante infeliz no seu chute, Gustavo Scarpa não poderia ter tido mais sucesso, ao marcar o último da goleada por 5 a 2 do Fluminense sobre o Globo-RN.

Depois de receber passe na meia direita, o jogador conduziu sem marcação e, antes até de passar para o campo de ataque, arriscou com a perna esquerda e marcou talvez o gol mais bonito do futebol nacional neste ano. Segundo o GloboEsporte.com, a bola viajou 59 metros até entrar na meta de Rafael, que até correu na direção da bola, mas nem tentou interceptá-la.

Ainda durante a partida, o perfil oficial do Flu no Twitter já acionou a Fifa, em inglês: "Olá, Fifa! Vamos falar sobre o Prêmio Puskas!".

Confirmada a classificação, o Fluminense espera a partida entre Sinop-MT e Salgueiro-PE para saber o adversário da segunda fase da Copa do Brasil.