Scarpa rejeita passado carioca: 'Não peguei o sotaque, ainda bem'

Novo reforço do Palmeiras, Gustavo Scarpa foi apresentado no clube paulista nesta sexta-feira. Depois de rescindir o vínculo com o Fluminense, o meia vestiu o uniforme alviverde e exibiu o número 14 em sua nova camisa.

Em uma briga que parece não ter fim com o Fluminense, o jogador já rejeita até o seu passado. Durante a entrevista coletiva, ele respondeu se é mais paulista ou carioca: "Não tenho nada de carioca! Como sempre voltava bastante pra Hortolândia, isso me ajudou a pegar nada do sotaque carioca, ainda bem! Eu eu continuo com as minhas gírias paulistas, graças à Deus".

Natural de Campinas, Scarpa justifica a sua preferência pela capital paulista usando como referência o município de Hortolândia, onde reside a sua família. O atleta conta que passava as férias no local.

Apesar da contratação pelo Palmeiras e a rescisão de seu contrato com o Fluminense, a batalha na justiça ainda não acabou. Em uma nota oficial, o tricolor carioca chegou a afirmar que irá "até as últimas consequências para fazer valer seus direitos" e vai recorrer da decisão liminar obtida pelo atleta.