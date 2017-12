Schalke 04 vai dar cerveja de graça à torcida na estreia da Bundesliga

Para celebrar a estreia em mais uma edição da Bundesliga, o Campeonato Alemão, o Schalke 04 vai presentear seus torcedores com a "maior rodada de cerveja" da competição.

Todos os maiores de 16 anos que estiverem na Veltis Arena, em Gelsenkirchen, casa do Schalke, ganharão um voucher para trocar por um copo em algum dos bares no interior do estádio.

A arena tem capacidade para 55 mil torcedores, e a iniciativa faz parte dos esforços da equipe para conquistar novos torcedores e, com isso, lucrar mais e ter mais força para brigar por bons resultados em campo.

No ano passado, o Schalke terminou o Alemão em décimo lugar.

Veja a promessa feita pelo time nas redes sociais: