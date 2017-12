Se for mesmo para o PSG, Neymar será apresentado em frente à Torre Eiffel

A novela envolvendo a transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain parece estar perto de um fim. Tanto é que já existe um planejamento até mesmo de como agir na apresentação do craque. Segundo a rádio Europe 1, o clube pediu permissão à prefeitura da capital francesa para fazer este ato na Praça do Trocadero, em frente à Torre Eiffel.

Ainda de acordo com a emissora, a prefeitura não só autorizou, como colocou policiais à disposição para garantir a segurança do evento. Desta forma, o PSG quer evidenciar a magnitude da transferência, que seria a mais cara da história (222 milhões de euros), mais do que o dobro do valor pago pelo Manchester United à Juventus pelo volante francês Paul Pogba, o recorde atual.

A confiança na transferência já toma conta da imprensa de todo o mundo. O jornal "L'Équipe" diz que o clube francês considera a contratação de Neymar como "60% fechada".

Já a imprensa do Catar informou que o brasileiro fará escala em Doha ao retornar de uma viagem à China para passar por exames médicos e assinar o contrato com os donos do PSG, que são do país árabe.