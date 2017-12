'Se for preciso, eu fico em forma', brinca Ronaldo sobre ataque do Real Madrid

A ausência de gols na derrota do Real Madrid diante do Betis, na quarta-feira, assim como a pouca eficiência dos homens de frente da equipe nesta temporada levou Ronaldo "Fenômeno" a fazer um comentário bem humorado.

"Ausência de um 9? Se for preciso, eu fico em forma", brincou o ex-jogador que fez história com a camisa do clube espanhol.

O Real Madrid está apenas na sétima colocação do Campeonato Espanhol, com 8 pontos, equanto o Barcelona lidera a competição com 15. O clube catalão balançou as redes 17 vezes, enquanto o rival marcou apenas nove gols.

Apesar do início de temporada abaixo do esperado, Ronaldo não se mostrou preocupado. "Não há nada que falte ao clube. No ano passado aconteceu algo parecido e no final ganhamos a Champions. Não existem dúvidas sobre a capacidade da equipe", disse Ronaldo ao jornal espanhol AS.