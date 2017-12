'Se não for o Real, temos chance', diz Dudu sobre o Mundial de Clubes

O Palmeiras não esconde que conquistar a Libertadores é uma das principais metas na temporada, principalmente porque permite ao clube disputar o Mundial de Clubes, nos Emirados Árabes, no fim do ano. Dudu analisou o quarteto europeu que disputa as semifinais da Liga dos Campeões da Europa e respondeu qual time não quer enfrentar em uma eventual decisão do Mundial.

"É muito difícil falar. A gente sabe que o futebol europeu é muito competitivo. Se não for o Real Madrid, acho que com os outros a gente tem chance”, opinou em entrevista ao FOX Sports. Além da equipe comandada por Zidane, Juventus, Atlético de Madrid e Monaco seriam os outros possíveis adversários.

Dudu fez questão de ressaltar a difícil trajetória que a equipe de Eduardo Baptista terá que trilhar para vencer a maior competição de futebol das Américas. “Vão ser jogos muito difíceis e complicados durante a Libertadores. A gente tem que ir jogo a jogo, passo a passo para conquistar nosso título. A torcida está com todos nós, assim como estamos com ela, focados em um único objetivo”, destacou.

Praticamente classificado para a próxima fase da Libertadores, o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira contra o Jorge Wilstermann, na Bolívia, pela quinta rodada do Grupo 5.