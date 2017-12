Recuperando-se de lesão, Jesus vai à Nova York e tieta lenda do futebol italiano

Gabriel Jesus está em fase final de recuperação da lesão que sofreu no tornozelo. E para acelerar seu retorno aos campos, o atacante do Manchester City foi à Nova York para se tratar com um médico especialista e aproveitou a visita para conhecer um dos grandes craques do futebol e que já está na fase final de sua carreira: Andrea Pirlo.

(19/03) @dejesusoficial em New York !! ❤ #GabrielJesus #NewYork Uma publicação compartilhada por FÃ CLUBE DE NOTICIAS (@maniagabrieljesus) em Mar 19, 2017 às 5:53 PDT

Meia clássico, com capacidade incrível na hora de lançar bolas e com uma categoria ímpar para cobrar faltas, Pirlo é ídolo de Milan e Juventus, além da seleção italiana, com quem foi campeão mundial em 2006. E toda sua história como jogador não passou despercebida pelo atacante brasileiro, que está apenas iniciando sua carreira, mas, muito fã de videogame, já deve ter feito muitos gols com o atual camisa 21 do New York City, que disputa a Major League Soccer.

(19/03) Gabriel em New York !! ❤ #GabrielJesus #NewYork Uma publicação compartilhada por FÃ CLUBE DE NOTICIAS (@maniagabrieljesus) em Mar 18, 2017 às 8:16 PDT

Jesus, que esteve acmpanhado de Gundogan, também do Manchester City e que também está se recuperando de lesão, esteve o tempo todo com muletas, mas isso não o limitou e o jovem brasileiro quis conhecer todos os cantos do Yankee Stadium, onde o New York City manda os seus jogos.