'Se te pego mano a mano, te atropelo', diz Maradona a repórter espanhol

Notoriamente um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Diego Maradona não fica para trás quando o assunto é confusão. Dessa vez, o ídolo argentino se desentendeu com um repórter espanhol, que tentava colher declarações do astro antes do jogo entre Real Madrid e Napoli, que se enfrentam nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões. Depois de não querer dar entrevistas, ele ainda ameaçou o profissional da imprensa.

A confusão começou quando Ángel García, da rádio Cadena Cope, de Madri, questionou Diego, ídolo do Napoli, o que ele esperava da partida. O ex-jogador ignorou e deu um leve empurrão no jornalista, que não deixou barato e disse, enquanto estava ao vivo no ar, que tinha sido empurrado pelo astro. Ao ouvir a declaração, Maradona não deixou barato e começou a intimidar o repórter: "Não, não, golpe não. Se te pego, te deixo sem nariz", disse o argentino, com as mãos no rosto do repórter.

García ainda tentou protestar, mas foi interrompido pelo ex-jogador: "O que quero é comer tranquilo com a minha família, e você não pode estar no meu hotel se não tem quarto aqui. Tenho todo o direito de falar com a minha família o que eu quiser. você tem um microfone, faça seu trabalho. E lembre-se, se eu te pegar no mano a mano, te atropelo", completou.

MARADONA X BAUZA

Outra polêmica envolvendo Diego Maradona nesta terça-feira é com Edgardo Bauza, técnico da seleção argentina. O ídolo ficou extremamente inconformado com o treinador ter se encontrado com Mauro Icardi, atacante destaque da Inter de Milão, mas que é acusado de "roubar" a mulher de Maxi Lopez: "Não irei falar mais com Bauza. É a vida dele [Icardi]. Não ligo, mas para mim ele não existe. Existem coisas que não se faz e não se esquece. Quero ver Bauza perguntar para Messi se ele quer comer na casa do Icardi ou se o Icardi pode comer nas casas de Messi, de Kun [Aguero] ou de outro jogador da seleção depois do que aconteceu com Maxi Lopez", disse ele, em entrevista ao jornal argentino Clarín.