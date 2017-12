Secada monstra? Egídio esperava 'comemorar classificação' na terça-feira

Nunca é bom cantar vitória antes do jogo, né? Então, um dia antes da eliminação para o Barcelona, nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras treinou no Allianz Parque.

Com as arquibancadas vazias, o lateral Egídio gravou um vídeo para a conta oficial do estádio no Instagram chamando a torcida para o jogo e, no final, parece que deu uma secada gigante.

"Fala, galera, aqui é o Egídio. Estou aqui no Allianz Parque, amanhã (quarta-feira) aguardamos tudo isso aqui lotado pra comemorar nossa classificação, se Deus quiser. Um abraço do Egídio, valeu, galera!", disse o jogador na gravação.

COÉ @egidio_6, Tem recado especial do nosso lateral aqui pro Instagram! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Amanhã é dia de lotar a #CasadoVerdão e incentivar nosso alviverde até o fim. É obsessão, é Libertadores! #allianzparque Uma publicação compartilhada por Allianz Parque (@allianzparque) em Ago 8, 2017 às 4:01 PDT

E não é que justamente ele foi o jogador responsável pela eliminação do time? Assim que o goleiro Banguera pegou a cobrança dele, esse mesmo vídeo passou a ser usado nas redes sociais e grupos de WhatsApp para zoar os palmeirenses.

Sem pensar duas vezes, alguns torcedores alviverdes culparam o Egídio pela queda do time na Libertadores. Já outros, não abriram mão da parcela de culpa do lateral, mas também lembraram que o time não fez uma boa partida e que outros jogadores poderiam ter ido para a última cobrança.

Estou crucificando o Egidio, não só pelo penal perdido, o jogo todo, nenhuma das cobranças dele de bola parada da em algo. — Rodrigo (@stevesAqui) 10 de agosto de 2017

Barrios, Valdívia, Victor Luís, Allione, Gabriel, o "gênio" Alexandre Mattos trocou esses caras por Egídio e companhia! — Thales Hypolito (@Thales_Hypolito) 10 de agosto de 2017

Vão continuar defendendo o Egídio? — Augusto Ribeiro (@_augusto) 10 de agosto de 2017

O Egidio é ruim e todo mundo sabe, se colocam ele como titular, pra bater pênalti a culpa não é dele. — gabs ⓟ (@teamtaviao) 10 de agosto de 2017

N dormi tentando entender o por que da escalação do Egídio pra bater pênalti — Igor Nunes (@igornunness) 10 de agosto de 2017

Se todo o problema do Palmeiras fosse o Egidio seria fácil né amigos — Vava ⓟ (@Vagner_Americo) 10 de agosto de 2017

O dia começa tão lixo que vou chamar de Egídio — Scarface ⚡ (@opablonoveli) 10 de agosto de 2017

Óbvio que a culpa não é do Egidio, ele não tem culpa de ser ruim. A culpa é de quem monta um time com 100 milhões e o lateral tem 43 anos. — Thiago Fava (@FavaReturns) 10 de agosto de 2017

Sabe o pior? A culpa vai ser do Egídio. Palmeiras joga mal e faz tempo. Emplaca uma ou outra boa partida. Corre errado como poucos. — Renato Rodrigues (@rnato_rodrigues) 10 de agosto de 2017

Se for pra culpar alguém, culpem o Cuca, ele inventou e se ferrou, ou melhor, ferrou o time, culpar Egídio é um absurdo. — Claudio Ricci (@ClaudioRicciwrv) 10 de agosto de 2017