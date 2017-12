Clarence Seedorf é cotado para treinar time da 3ª divisão inglesa

O holandês Clarence Seedorf é um dos nomes mais cotados para assumir o cargo de técnico do modesto Oldham Athletic, que atualmente ocupa a penúltima posição da terceira divisão do Campeonato Inglês.

Seedorf esteve na noite de quinta-feira no estádio de Boundary Park, onde a equipe disputa os jogos como mandante, e mais tarde jantou com o presidente do clube, Simon Corney.

Como citado pela BBC e Sky Sports, além do holandês, o Oldham também tem mantido contato com os técnicos Steve Pressley, Darren Ferguson e Alan Stubbs.

O Oldham Athletic venceu apenas duas das dez primeiras partidas do campeonato e, no início da semana, demitiu o técnico que comandou o time na última temporada, John Sheridan.

Como treinador, Seedorf, de 41 anos, já comandou o Milan por quatro meses e o Shenzhen FC, no qual foi substituído após seis meses pelo sueco Sven-Göran Eriksson. / EFE