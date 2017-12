Segundo pesquisa, nº de corintianos na capital é igual ao dos 3 rivais somados

A torcida do Corinthians ainda trava discussão acalorada com a do Flamengo para saber qual delas é a maior do Brasil. Na cidade de São Paulo, no entanto, os alvinegros nem cogitam essa dúvida com seus rivais locais. De acordo com pesquisa do Datafolha, publicada nesta segunda-feira pelo jornal Folha de S.Paulo, o número de corintianos na capital é igual ao total dos fanáticos dos outros três adversários juntos, São Paulo, Palmeiras e Santos.

Torcem pelo Corinthians 36% da população da cidade, enquanto 19% preferem o São Paulo, 12% são palmeirenses e 5%, santistas. Participam também da divisão o Flamengo, com 2%, e o Vasco, com 1%. O número que preocupa, porém, é outro: 24%, quase um quarto dos entrevistados, não torcem para clube algum. A margem é de erro de três pontos percentuais.

Em todos os recortes por idade, renda mensal e nível de escolaridade, o Corinthians se mantém na liderança. O São Paulo supera o rival de Itaquera apenas na contagem de torcedores residentes na Zona Oeste da cidade: 25% de tricolores contra 23% de alvinegros.

Com 12%, o Palmeiras igualou, pelo segundo ano seguido, as marcas de 2004 e 2006, as menores desde que a pesquisa começou a ser realizada, em 1993. À época, o alviverde era seguido por 15% da população e chegou ao pico de 18% em 1998.

O Santos, por sua vez, se manteve entre 5% e 7% em todas as edições.