Segundo Xavi, Neymar avisou que deixaria o Barça no casamento de Messi

Um dos maiores jogadores da história do Barcelona, Xavi Hernández continua ligado aos seus ex-companheiros de clube. Em entrevista ao podcast "World Football", da BBC World Service, publicada nesta sexta-feira, 20, o meia espanhol confirmou que Neymar contou que queria sair do Barça durante o casamento de Lionel Messi, em 1º de julho.

"Ele nos contou que queria mudar de clube durante o casamento do Messi. Eu perguntei para ele por quê. Ele disse: 'Não estou feliz em Barcelona, prefiro sair, ter uma nova experiência na Europa no PSG' e ele fez isso. Foi uma decisão dele, nós temos que respeitar", relatou Xavi.

Gerard Piqué, zagueiro do clube catalão, já havia adiantado do aviso de Neymar. "Não me sinto enganado por Neymar. Agora que já passou, posso explicar como foi: nós sabíamos desde o casamento de Leo, ele nos disse, explicou a Daniel Alves e Ney convenceu Dani", disse o defensor.

Em entrevista ao jornal francês Le Parisien, em agosto, Xavi disse não saber "como transcorreu (a negociação), se houve conversas, encontros. "Entendo que os barcelonistas estão bravos, o Neymar não deu explicação. Ele deixou o Barcelona sem uma entrevista coletiva, nada", afirmou.

Revelado pelo Barcelona em 1998, o eterno camisa 6 ficou no Camp Nou até 2015. O meia é o jogador com o maior número de partidas na história do clube, com 869, e também o líder em partidas oficiais com a camisa azul-grená, 767.

Pela equipe, Xavi conquistou 25 títulos, sendo oito Campeonatos Espanhóis (1998/99, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13 e 2014/15), três Copas do Rei (2008/09, 2011/12 e 2014/15), seis Supercopas da Espanha (2005, 2006, 2009, 2010, 2011 e 2013), quatro Ligas dos Campeões (2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15), duas Supercopas da Europa (2009 e 2011) e dois Mundiais de Clubes da Fifa (2009 e 2011).