Na 2ª divisão espanhola, goleiro acerta chutaço do outro lado do campo

Aviso: dificilmente você verá um gol tão impressionante quanto esse neste final de semana.

Na vitória por 3 a 1 do Lugo sobre o Sprting Gijón, neste sábado, 20, pela 23ª rodada da segunda divisão do Campeonato Espanhol, o grande nome do jogo foi o goleiro do time mandante, Juan Carlos.

A dez minutos do fim da partida, o goleiro do Lugo dominou em seu campo de defesa uma bola rebatida após escanteio cobrado pela sua equipe. Tentando recolocar o time no ataque, deu um chutão na altura do círculo. Mas a bola teve força e direção corretas e viajou para o fundo do gol adversário, surpreendendo o goleiro rival, Diego Mariño.

Aniversariante do dia, Juan Carlos admitiu que não tentou chutar para o gol. "Estou muito contente, mas não sabia como comemorar", afirmou, depois da partida.