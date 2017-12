'Seja corajoso, o mundo é dos corajosos': Dani Alves 'chama' Neymar ao PSG

"Seja corajoso, o mundo é dos corajosos", comentou Daniel Alves para tentar convencer o parceiro Neymar a se transferir para o Paris Saint-Germain, nesta madrugada, após vencer a Supercopa da França com o clube francês. As informações são da agência AFP.

"Falo com ele todos os dias, mas não sobre futebol. Tento tranquilizá-lo", acrescentou Alves, protagonista em sua estreia oficial com o PSG, ao marcar um gol e dar uma assistência na vitória sobre o Monaco por 2 a 1.

Neymar está na mira o PSG desde o ano passado, mas desta vez o time francês estaria disposto a pagar os 222 milhões de euros para cobrir a cláusula de rescisão. Se a negociação concretizar, vai ser a maior transferência da história.

"Espero que se concretize. Não tenho nada a ver com sua decisão. É muito importante para ele. Os homens precisam tomar esse tipo de decisão. Espero que venha com a gente. É um dos meus melhores amigos e quero sempre meus amigos do meu lado. É uma decisão sua, mas vamos te receber com os braços abertos se vier", comentou o lateral.

Segundo o jornal esportivo francês L'Équipe, Neymar teria indicado para pessoas próximas que sua vontade era ir para Paris neste ano. O atacante teria dito que "espera concluir o assunto com sucesso essa semana, no mais tardar na semana que vem".

Dani Alves explicou como Neymar assimila as negociações. "Quando se escuta tanta gente e tanta gente que interferir você fica louco! É uma decisão que tem que ser tomada tranquilamente. Ele precisa pensar nele. De vez em quando é preciso ser egoísta, porque os clubes pensam em você até o momento em que você dá resultados. Eu sou um exemplo claro disso. Só digo uma coisa: seja corajoso, o mundo é dos corajosos", concluiu Alves.