Seleção inglesa faz treinamento de guerra antes de jogo contra Escócia

Criadores do esporte mais popular do mundo, os ingleses não ganham um título de expressão desde 1966, quando foram campeões mundiais. Em primeiro lugar do grupo F das eliminatórias, a seleção inglesa fez um treinamento com a Marinha Real Britânica. A equipe encara encara duas partidas a partir deste fim semana: a Escócia, no próximo sábado pelas eliminatórias da Copa de 2018, e França, três dias depois em amistoso.

Vestidos com uniformes militares e usando pintura de combate, os jogadores realizaram atividades que os recrutas da marinha britânica fazem em sua chegada ao campo de treinamento, incluindo acampar dentro da mata durante a noite. Os atletas também experimentaram o "sheep dip", treinamento no qual são mergulhados em água barrenta, tendo que passar por um túnel submerso antes de sair do outro lado. O objetivo do projeto foi colocar os atletas em situações fora de sua zona de conforto, além de promover o espirito esportivo dentro do elenco.