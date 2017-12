Seleção sueca de futebol feminino lança camisas com frases de empoderamento

Nas vésperas do Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo 8 de março, a Federação Sueca de Futebol lançou uma campanha em parceria com a fornecedora de materiais esportivos, com o objetivo de motivar jovens garotas a acreditar na sua capacidade para que consigam realizar seus sonhos, assim como fazem as jogadores da seleção sueca de futebol feminino.

Gravados na parte traseira da vestimenta, substituindo o nome das atletas, os dizeres são tuítes de mulheres suecas e influentes, ligadas ou não ao futebol, como a jovem atacante de 23 anos, Fridolina Rolfö: “Eu acredito que mulheres podem fazer qualquer coisa que elas decidirem”. Ou a apresentadora de televisão e rádio, Agnes-Lo Akerlind, que criou o texto: "Estou jogando por minhas garotas do Irã”.

Os uniformes estampados com frases de empoderamento estão sendo utilizados na Copa Algarve, que acontece de 1 a 8 de março, em Portugal. As mensagens parecem ter motivado as jogadoras, que venceram a Austrália por 1 a 0, na sua estreia da competição. A equipe já considera a possibilidade de utilizar as frases em outros torneios.