Selfie do título? Foto tirada por Romero após gol bomba nas redes sociais

A comemoração do atacante Romero, do Corinthians, no gol que abriu o placar no clássico com o Palmeiras na Arena em Itaquera, que terminou 3 a 2 para os mandantes, bombou nas redes sociais. Poucas horas depois de postada na conta oficial do time no Instagram, a foto já tinha mais de 160 mil curtidas.

Após marcar, Romero foi à lateral do campo e pediu seu celular ao fotógrafo do time, com quem tinha combinado a comemoração. Balbuena, Pablo, Camacho, Gabriel e Jô também aparecem no clique.

A vitória sobre o Palmeiras deixou fez aumentar a vantagem do Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro, que se encaminha para sua reta final. O time chegou a 62 pontos e tem seis de vantagem sobre o Santos.