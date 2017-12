Sem acordo, logo da Caixa desaparece de camisas de treino do Corinthians

Fotos divulgadas na conta oficial do Corinthians no Twitter mostram que o clube precisou improvisar para não deixar em branco o espaço do patrocínio master na camisa.

Nos treinos dessa sexta, o espaço que antes era ocupado pela logomarca da Caixa Econômica Federal trouxe a marca do programa Fiel Torcedor.

Após cinco anos de parceria, o Corinthians não conseguiu entrar em um acordo com a Caixa para renovar o patrocínio.

As imagens publicadas nesta sexta, 14, reforçam a possibilidade do clube disputar o clássico contra o São Paulo neste domingo já sem a logomarca da instituição financeira.