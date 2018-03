Sem emoções durante jogo, Goiás resolve 'cantar' no Twitter; veja

Acompanhar as narrações de jogos de futebol no Twitter é algo normal, mas ver o clube parar de comentar os lances para "cantar", é inusitado. Foi isso que o Goías fez durante a partida contra o Grêmio Anápolis, nesta quarta-feira.

Ainda no início do primeiro tempo, após o primeiro gol da equipe, o Goiás achou que a partida estava sem emoções e publicou: "Jogo deu uma diminuída no ritmo e por isso eu vou cantar com a torcida: O meu Goiás hoje vai golear, vai golear. O meu Goiás hoje vai golear, vai golear...Ae Ae Ae Ae...", escreveu.

Em seguida, o clube resolveu voltar para sua atenção para o jogo: "Enquanto eu cantava quase fizemos dois gols. Verdão jogando demais", publicou.

Já no terceiro post, o Goiás pede desculpas ao torcedor e volta a narrar a partida normalmente. "Foi mal, galera", finalizou.

Veja as publicações: