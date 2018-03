Sem entrar em campo, Messi vira alvo de piadas em jornais espanhóis; veja

Lionel Messi não entrou em campo nesta terça-feira, mas virou protagonista em piadas feitas pelos jornais espanhóis após a derrota da Argentina por 6 a 1 para a Espanha.

+ Messi deixa estádio após sexto gol da Espanha sobre a Argentina; assista

+ Pé frio: Ronaldo é flagrado comemorando gol da Argentina em fiasco por 6 a 1

+ Os melhores memes da vitória do Brasil sobre a Alemanha

Os jornais obviamente enalteceram a seleção da Espanha, mas deixaram em evidência as piadas com o craque do Barcelona. O catalão Sport estampou em sua manchete a frase: "Messi já sabe quem é a favorita". O Mundo Deportivo, da Catalunha, também lembrou do jogador e até colocou uma foto de Messi no camarote do estádio Wanda Metropolitano, em Madri.

O As ainda fez questão de relembrar os gritos de "olé" da torcida que acompanhava a partida. Para conferir todos os lances do jogo clique aqui. Veja as capas dos jornais: