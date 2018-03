Sem espaço no Corinthians, Kazim distribui ovos de Páscoa

O atacante Kazim, do Corinthians, não tem sido utilizado pelo técnico Fábio Carille, mas continua demonstrando simpatia. O turco, sempre bem humorado, distribuiu ovos de Páscoa para crianças carentes na Favela do Moinho, no centro de São Paulo.

Ao lado de sua esposa, Mariana, o turco fez a festa da criança e foi pessoalmente entregar os chocolates para os membros da comunidade. O turco não foi relacionado para o clássico com o Palmeiras, neste sábado, na Arena Corinthians.

Aliás, Kazim está fora dos planos de Carille. Ele tem contrato até dezembro, mas não quer deixar o futebol paulista. Por isso, tem apenas treinado no Corinthians e aguardando que algum clube demonstre interesse em seu futebol.