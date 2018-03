Sem espaço no PSG, Lucas Moura chega a Londres para assinar com o Tottenham

Depois de demonstrar sua insatisfação com a falta de espaço no Paris Saint-Germain, Lucas Moura deve realmente ir para o Tottenham. A emissora inglesa Sky Sports publicou, nesta terça-feira, 30, um vídeo do brasileiro desembarcando de trem, ao lado de familiares, em Londres, onde fará exames médicos.

De acordo com veículos de imprensa locais, como o jornal The Guardian e a própria Sky Sports, o Paris Saint-Germain aceitou a proposta de 25 milhões de libras (R$ 111 milhões) pelo atacante.

A confirmação do acordo deverá acontecer até as 12h (horário local) desta quarta-feira, 31, último dia da janela de transferências do inverno europeu.

+ Susana Werner chora ida de Julio Cesar ao Flamengo: 'Triste por estar longe'

+ Ato de classe: Coutinho volta a Liverpool para se despedir de ex-companheiros

+ Siga o Fera no Twitter!

O técnico do Tottenham, Mauricio Pochettino, pediu a contratação do brasileiro, que pode reforçar o clube inclusive nas oitavas de final da Liga dos Campeões, uma vez que não defendeu o time parisiense na competição. No torneio continental, o clube enfrentará a Juventus nos dias 13 de fevereiro, em Turim, e 7 de março, na Inglaterra.

Segundo o Guardian, Lucas Moura já havia aceitado o projeto do Tottenham, tendo até visitado as instalações do clube em Enfield, no norte da região metropolitana de Londres.

Anteriormente, o brasileiro foi muito especulado no Manchester United, sendo inclusive citado como a "obsessão" de José Mourinho para o atual período de transferências.

Até a publicação da nota, o Paris Saint-Germain já havia atuado 34 vezes, sendo 23 pelo Campeonato Francês, seis pela Liga dos Campeões, dois pela Copa da Liga Francesa, dois da Copa da França e outra na Supercopa da França. Destes compromissos, Lucas foi a campo em somente seis deles, cinco na Ligue 1 e um na Copa da Liga, sempre saindo do banco. Ao todo, ele somou 79 minutos em campo, com um gol e uma assistência.