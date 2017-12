Sem jogar há 2 meses, Gabigol é apelidado de 'Gabighost' por jornal

Vivendo um péssimo momento na Inter de Milão - sem jogar há cerca de dois meses, com sete partidas e apenas um gol marcado - o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi apelidado de 'Gabighost' pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport. Contratado junto ao Santos por 30 milhões de euros, o jogador de 20 anos amarga uma fase de esquecimento em sua equipe.

Segundo a Gazetta, Gabigol valeria metade do investimento feito pela equipe em sua contratação, em torno de 13 a 15 milhões de euros, e teria sido melhor que a equipe tivesse avaliado emprestá-lo, em janeiro.

O jornal fez até mesmo uma comparação entre Gabigol e Gabriel Jesus, que custou quase o mesmo ao Manchester City (32 milhões de euros), mas vem se destacando na equipe inglesa. "Ele não vem jogando porque tomo as decisões que penso serem as melhores para a equipe", diz Stefano Pioli, técnico da Inter.

Até o pai de Gabigol, Valdemir, já se manifestou em seu perfil no Instagram sobre o assunto. "Nada é em vão, eles não estão respeitando uma medalha de ouro, algo que poucos ganharam", escreveu, em alusão à conquista da primeira medalha de ouro pela Seleção Brasileira olímpica nos Jogos do Rio, de cujo elenco o jogador fez parte.

Nos últimos dias, surgiu na imprensa italiana a notícia do interesse do Atalanta e do Sassuolo em Gabigol. O jogador poderia ser emprestado ao fim da temporada.