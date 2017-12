Sem jogar, Luis Fabiano pede que Vasco suspenda seu salário

Sem jogar pelo Vasco desde a derrota por 3 a 0 para o Bahia, em 20 de agosto, pela 21ª rodada do Brasileirão, Luis Fabiano segue sem previsão de retornar ao time de Zé Ricardo. Sendo assim, o atacante pediu que o clube suspenda seu salário enquanto ele não puder entrar em campo. Segundo o GloboEsporte.com, a diretoria ainda está analisando a proposta.

Como publicado pelo site, Luis Fabiano recebe R$ 150 mil por mês, além de ganhos pelo cumprimento de metas de produtividade. O atual contrato do jogador é válido até o final de 2018.

Em agosto, o centroavante foi submetido a uma artroscopia no joelho. No entanto, nesta segunda-feira, 16, ele foi diagnosticado com uma contratura miofascial na perna direita. Por este novo problema, Luis Fabiano deverá levar cerca de duas semanas para se recuperar.

Após negociar a rescisão do contrato com o Tianjin Quanjian, da China, Luis Fabiano assinou com o Vasco em fevereiro deste ano. Pelo clube de São Januário, ele já atuou 17 vezes e marcou sete gols.