'Sem medo da morte', Pelé vê Neymar melhor que CR7 e opina sobre Lava Jato

Devido à sua condição física, Pelé está cada vez mais reservado, e ele sente falta das viagens, dos eventos que participava mundo afora e também "do dois toques, do tênis, que era meu passatempo quando estava de folga". Aos 73 anos, o "Rei do Futebol" diz não sentir medo da morte e está ciente de "o Pelé é imortal mesmo, mas o Edson vai morrer qualquer dia".

Em longa entrevista ao portal UOL, o maior jogador de todos os tempos falou sobre diversos assuntos, como a polêmica com Romário, a diferença de Neymar para Cristiano Ronaldo, Maradona na Fifa e a relação com os netos mais distantes. Confira a seguir os melhores trechos.

Condição física e medo da morte

"Já falei algumas vezes, mas eu joguei 30 anos, 25 no Santos e cinco no Cosmos, e nunca fiquei tanto tempo no banco como agora. Quase um ano e meio que estou no banco (risadas)."

"A gente tem que encarar a morte como uma coisa natural. Acreditar em Deus e tocar o barco. Porque quando Ele quiser, quando Ele chamar, não importa onde você esteja, quem você é... Mas o Edson vai morrer qualquer dia aí."

Netos de filha reconhecida nos anos 1990

"Quando teve aquele episódio de uma filha minha, que faleceu, que falaram que eu nunca dei atenção. Depois de 30 anos que ela veio dizer. Eu não conhecia, não sabia quem era. Que Deus a tenha em bom lugar. Agora eu tenho os netinhos, filhos da Sandra, os netinhos dela estão aí. Me perguntaram se eu tenho contato, eu falo que não tenho tido. Porque os meus netos todos, dos meus filhos legítimos, eu tenho contato."

Perdão a Romário

"Eu soube disso. Ele falou que Pelé com a boca fechada é um poeta, né? Aliás, a gente falou a respeito disso e ele disse que não foi bem assim. Eu cruzei com ele na véspera de um jogo da seleção, e ele falou: 'Não, fofoca, bicho, fofoca'. Mas dizem que ele falou mesmo, né?"

Diego Maradona e a proximidade com a Fifa

"Quem conhece o Maradona sabe que ele é um carinha legal, boa gente para bater papo e tal. Mas quando ele vai dar entrevista e tomar alguma decisão, não sei o que acontece com ele."

"Eu espero, se tiver algum conflito na Fifa, que ele tenha condições de melhorar, de resolver o problema. Vamos ver se dá certo para ele. É a maior oportunidade que ele tem."

Lava Jato

"Acho que na história do mundo, da política mundial, nunca teve um país com tanto político preso ou sendo condenado, julgado. Não tem em país nenhum, nem na época da guerra."

Neymar e Cristiano Ronaldo

"Eu acho que a único problema que o Neymar tem é bola aérea. Único problema que pode prejudicar. O Cristiano Ronaldo, não é melhor... O Neymar é muito melhor que ele, tecnicamente, vem, sai pra jogar, mas a força dele foram as bolas aéreas, sabe jogar também, e é nesse quesito que o Neymar não apareceu. Você não vê uma jogada de um gol de cabeça do Neymar, e isso pesa muito quando o pessoal vai avaliar."

Seleção de Tite

"Uma das coisas que mais me deu satisfação foi ver esse trabalho do Tite. Porque o Brasil sempre teve jogadores. Desde a época de Leônidas que o Brasil sempre teve grandes jogadores. Mas o nosso problema no final qual era? Era não ter uma seleção. Isso aí por problema dos empresários, que têm uma força danada. Então não tinha um time formado. Aí aconteceu o desastre da Copa do Mundo. O Tite, agora, ele está tentando fazer o que sempre foi feito anteriormente no Brasil."

Confira a entrevista completa de Pelé ao UOL aqui.