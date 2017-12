Sem Messi, Argentina perde para Bolívia e brasileiros provocam nas redes

A Argentina tinha um grande desafio nesta terça-feira, enfrentar a altitude de La Paz e vencer a Bolívia sem ter seu maior craque em campo. Isso porque, Lionel Messi foi suspenso por quatro jogos pela Fifa por ter xingado o auxiliar brasileiro Dewson Silva na partida contra o Chile, pelas Eliminatórias, no jogo anterior. Sem o camisa 10, o time do técnico Bauza perdeu por 2 a 0 da Bolívia, e deixou a disputa pela vaga na Copa do Mundo de 2018 ainda mais acirrada.

Com 22 pontos, a Argentina agora está na quinta colocação, mas pode ser ultrapassada pelo Chile que entra em campo nesta terça-feira contra o lanterna da competição, a seleção da Venezuela. Aproveitando a derrota e a possibilidade dos hermamos ficarem de fora da próxima Copa, os brasileiros provocaram nas redes sociais. Alguns até lembraram a goleada por 6 a 1, que a Argentina sofreu para a Bolívia, ainda sob o comando de Maradona, em 2009.

O quê?! Argentina tá sem Messi até a última rodada? Tá tomando da Bolívia? Pode ficar fora da Copa? pic.twitter.com/cWdejAKswq — Futebol da Gaúcha (@FuteboldaGaucha) 28 de março de 2017

A verdade é que a Argentina sem Messi não passa de um time comum. É tipo o Corinthians sem arbitragem. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 28 de março de 2017

2014: argentinos zoando os brasileiros por causa do 7x1 2018: argentina fora da copa e brasil ganhando o seu hexa — ias (@oivoldemort) 28 de março de 2017

Imagem exclusiva de Bolívia x Argentina pic.twitter.com/3mw7y6fAtB — Pedro Luis Cuenca (@pedroluiscuenca) 28 de março de 2017

11 da Argentina após a suspensão do Messi pic.twitter.com/qySsnLGcs6 — João (@joaocaseiro1999) 28 de março de 2017

Há 7 anos, a Argentina, sob o comando de Maradona, não foi páreo para a Bolívia. Hoje as equipes se encontram em La Paz. Essa eu quero ver! pic.twitter.com/T2l7kPvTnK — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 28 de março de 2017

Sei lá, era melhor o Messi realmente ter se aposentado da Seleção quando perdeu a Copa América Centenário — Edu OU Pépe (@futirinhas) 28 de março de 2017