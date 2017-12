Sem moral? Gabriel Jesus é citado por Mario Balotelli em rede social

O início de Gabriel Jesus no Manchester City realmente está chamando atenção de todos na Europa. Os três gols marcados em quatro partidas renderam, além de capas de jornal para o jovem de 19 anos, uma citação no Instagram de ninguém menos do que Mario Balotelli, polêmico atacante italiano com passagens por inter de Milão, Manchester City e Milan e que atualmente está no Nice, da França.

Em sua conta, o artilheiro postou uma foto de Jesus comentando sobre suas comemorações, em que ele aparece simulando uma conversa no telefone. "Minha comemoração foi uma mensagem para minha ex-namorada, que não atendia minhas ligações quando eu estava no Palmeiras, mas me mandou mensagem quando eu me transferi para o Manchester City". Na legenda, "Super Mario" dá um recado às mulheres: "Bravo. Diga não às aproveitadoras!"

Além disso, Balotelli deu um recado à torcida e deixou as portas abertas para um futuro retorno ao City, onde foi campeão inglês em 2012: "Aliás, sinto falta dessas cores".