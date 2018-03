Sem nunca ter defendido o Brasil, Victor Luis pode ser convocado pela Lituânia

Poucos sabem, mas Victor Luis Chuab Zamblauskas, mais conhecido como Victor Luis, tem ascendência lituana, vinda de seu pai. O jogador já vem sendo observado pela federação do país europeu desde 2017 e está nos planos da seleção Lituânia para os próximos anos.

+ São-paulina acusa organizada de homofobia por pedido para filho tirar brinco

+ Messi explica causa dos vômitos: 'chocolates, alfajores e refrigerante'

+ Juca Kfouri e ESPN são condenados a pagar R$ 120 mil a Jair Bolsonaro

A sua boa fase defendendo a camisa do Palmeiras pode render um fato, no mínimo, curioso para a carreira do jogador que pode ser chamado para defender as cores da Lituânia. Aos 24 anos, o lateral-esquerdo nunca ganhou uma chance na seleção principal do Brasil.

A primeira convocação, ainda no ano passado, só não aconteceu porque o jogador não conseguiu a dupla cidadania a tempo. O episódio foi confirmado por Edgaras Jankauskas, atual técnico da Lituânia, em entrevista ao site Esporte Interativo.

“Acompanho o Victor Luis desde o Porto e vejo a evolução dele no Brasil. Achei que ele já tivesse os documentos (passaporte) para poder jogar na próxima partida, contra a Escócia”, disse o treinador antes do jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.