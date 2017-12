Sem patrocínio, Corinthians estampará campanha da Globo contra o Flamengo

Não se estranhe se reparar uma marca diferente na região central da camisa do Corinthians no jogo contra o Flamengo, neste domingo. É que o clube, atualmente sem patrocinador principal, estampará em sua camisa a marca do "Criança Esperança", campanha criada pela Rede Globo que ajuda instituições voltadas para jovens carentes.

Antes da bola rolar, os onze jogadores titulares do Corinthians usarão outra camisa para promover um dos números telefônicos de doação para o "Criança Esperança". Quando estiverem perfilados para a execução do hino nacional, os atletas alvinegros formarão o contato 0500-2017-020 com a numeração que estará nas costas da camisa.

A campanha, que acontece há 32 anos e que já teve mais de cinco mil projetos beneficiados, terá o seu show acontecendo em 19 de agosto.